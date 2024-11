Saiba quem é o homem que invadiu um shopping, atacou cliente e ainda mordeu um policial, no DF

Paulo Renato dos Santos, de 40 anos, foi preso após invadir um shopping, tentar matar um cliente com um estilete, agredir um segurança e ainda morder a perna de um policial militar, em Brasília, no Distrito Federal. Ele era foragido da Justiça por não voltar ao presídio após receber o benefício do “saidão”. Ainda não se sabe a motivação do ataque.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (27) no Shopping Conjunto Nacional. Paulo Renato entrou no local com um estilete, cortou o pescoço de um jovem, deu cadeirada em um segurança e quebrou televisores e um quiosque.

Depois disso, o suspeito foi preso e levado para a 5ª Delegacia de Polícia. No local, enquanto passava por uma revista, ele tentou resistiu e mordeu a perna de um policial militar. Conforme os policiais, ele estava alterado e aparentemente sob efeito de crack.

As vítimas foram levadas para atendimento no Hospital de Base e estão fora de perigo. Já o homem foi autuado em flagrante por duas tentativas de homicídio, resistência e lesão corporal.

A defesa de Paulo Renato, que já tinha uma extensa ficha criminal por furtos e roubos, não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Ele deveria ter retornado ao presídio no último dia 25, após o “saidão”, mas não o fez.

Já o shopping Conjunto Nacional informou, em nota, que registrou a ocorrência e tomou todas as providências cabíveis, acionando a Polícia Militar imediatamente e prestando atendimento necessário às vítimas.