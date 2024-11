Iamspe instala carreta para rastreio de câncer de próstata

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) vai instalar a Carreta da Saúde do Homem com equipamentos e exames para rastrear diferentes doenças. O exame PSA, por exemplo, pode ser um marcador para detectar o câncer de próstata. O veículo estará estacionado em frente ao Complexo Integralidade, localizado na Avenida Ibirapuera, nº 1215. Os atendimentos serão feitos entre os dias 25 e 29 de novembro, das 9h às 16h, com e sem agendamento. A reserva de horário é pelos telefones: (11) 4573-8188 ou 9271.

Na Carreta da Saúde do Homem, o usuário do Iamspe poderá realizar sem pedido médico exame de sangue para verificar a dosagem de proteína do Antígeno Prostático Específico (PSA) e os níveis de colesterol e de glicemia. Esse último será feito no período da manhã e o paciente deverá estar em jejum por 8h. Os exames de coleta de sangue serão realizados das 09h às 16h.

No local, os homens usuários do Iamspe também poderão realizar eletrocardiograma e aferir a pressão arterial. É preciso apresentar a carteirinha do Instituto e o documento original com foto. A expectativa é realizar 750 atendimentos até 29 de novembro.

Os pacientes que tiveram alterações no exame de PSA serão encaminhados para avaliação com médico urologista da rede credenciada ao Iamspe. A partir do atendimento com o especialista, o caso será investigado e, se necessário, será iniciado o tratamento contra a doença.

Os resultados dos exames estarão disponíveis na plataforma do Laboratório Biofast, que presta serviço ao Iamspe. Durante a ação, o paciente deverá informar o e-mail e o número de telefone para o envio dos resultados dos exames. Será possível receber também pelo WhatsApp.

A Carreta da Saúde do Homem é uma ação do Iamspe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI), que presta serviço de radiologia ao Instituto.