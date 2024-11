Homem é preso em flagrante suspeito de estuprar adolescente de 16 anos debaixo de ponte no interior de MG

Na madrugada da última quarta-feira, dia 13 de novembro, um homem, de 52 anos, foi preso suspeito de estuprar uma adolescente próximo a uma ponte, no bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora, município no interior do estado de Minas Gerais, localizado na Zona da Mata Mineira.

De acordo com o portal de notícias G1, a Polícia Civil informou que a vítima, de apenas 16 anos, procurou a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) para registrar a ocorrência. O homem foi preso algumas horas depois.

Conforme Flávia Granado, delegada responsável pelo caso, a partir das informações fornecidas pela vítima uma equipe da Deam foi ao local indicado pela adolescente e conseguiu localizar o investigado, que não teve o nome divulgado. Ele foi preso em flagrante.

No último domingo, dia 10 de novembro, um idoso, de 71 anos, foi preso suspeito de importunação sexual após se masturbar perto de uma adolescente e da mãe dela, na Praia da Enseada, em Guarujá, no litoral de São Paulo. As apurações são do G1.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e, chegando no local, foi recebida por uma mulher que acusou o idoso de se masturbar olhando para ela e para sua filha.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima, de 38 anos, relatou que estava deitada em uma canga quando uma desconhecida a avisou que um homem estava tirando fotos da filha dela, de 16 anos, enquanto mexia nas partes íntimas.

A vítima acrescentou ainda que tirou fotografias do homem, com o objetivo de inibir o ato dele, mas não adiantou. O idoso foi mantido no local por um grupo de pessoas até a chegada da polícia.

Em depoimento, ele contou ter depilado a região íntima na manhã do domingo e estava com coceira. Ele também negou que tenha se masturbado ou tido a intenção.

O idoso foi preso em flagrante e levado para a cadeia pública de Guarujá. O celular dele foi apreendido pela Polícia Civil, que encontrou as fotos tiradas pela vítima. O caso foi registrado como importunação sexual na Delegacia de Guarujá.