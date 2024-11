Saiba quem era o corredor de 52 anos que morreu durante prova de meia-maratona na capital paulista

O corredor Marcelo Mariano da Silva, de 52 anos, morreu durante uma prova de meia-maratona, na Vila Clementino, na Zona Sul de São Paulo. A corrida era de 21 quilômetros e ele passou mal quando já estava na altura dos 19 quilômetros. Testemunhas que estavam no local reclamaram que houve demora no socorro. O caso foi registrado na Polícia Civil como “morte natural”.

O caso foi revelado pelo site G1. Conforme a reportagem, a corrida “Meia de Sampa” ocorreu no domingo (10) e começou na Avenida Henrique Chamma, no Itaim, na Zona Oeste da Capital. Quando Marcelo já estava na Vila Clementino, caiu no canteiro central. O homem, que não tinha nenhum problema de saúde conhecido, teria esperado quase meia hora pelo atendimento médico. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu.

A atleta Stephanie Aranda, que correu a prova com a mãe, que é enfermeira, disse que elas viram o homem no chão e foram ajudar. Nesse momento, ela viu alguém da organização em busca de uma ambulância, mas o socorro demorou a chegar.

“Eu saí correndo e gritando para que as pessoas que estavam à minha frente pedissem ajuda e passassem o recado adiante. Não localizei a ambulância durante os 2 quilômetros que corri”, disse ela.

A jovem tentou achar algum parente do corredor no local e disse que ficou revoltada ao ver que eram apenas duas ambulâncias para uma meia-maratona com muitos participantes.

“Minha revolta não era alguém ter passado mal. Mas a má organização. Tinham apenas duas ambulâncias para centenas de atletas correndo 21 quilômetros e ainda teve a falta de comunicação entre todos do evento que não sabiam o que tinha ocorrido no meio da prova”, reclamou ela.

Ao G1, a Tríade, organizadora da corrida, estimou “que o tempo de atendimento da equipe médica no local em que foram prestados os primeiros socorros para o corredor foi de aproximadamente 7-8 minutos. O evento contava com uma cobertura médica compatível com as diretrizes exigidas para o licenciamento do evento”, ressaltou, em nota.

“No momento do atendimento, chegaram duas ambulâncias, sendo que uma delas tinha o desfibrilador, assim como toda equipe médica presente (médico / enfermeiro / socorrista). Modelo UTI. O paciente foi encaminhado para a UPA designada no plano operacional médico do evento (GPAE). Também ressalta que a estrutura médica contratada para a prova contava com 4 ambulâncias, 1 posto médico completo e 1 moto médica”, ressaltou o texto.

Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como “morte natural” no 16º Distrito Policial (Vila Clementino).

“Um homem, de 52 anos, morreu após sofrer um mal súbito durante uma corrida de rua na manhã de domingo (10), por volta das 9h, na Rua Doutor Diogo de Faria, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. A vítima participava do evento quando desmaiou e apresentou sangramento pela boca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o homem, levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Mariana, mas não resistiu”, informou a pasta.