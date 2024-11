VÍDEO: Ônibus desgovernado atinge outro coletivo e dois carros perto de shopping, na Zona Leste de SP

Um ônibus desgovernado atingiu outro coletivo e dois carros em frente ao Shopping Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, na noite de domingo (10). Com o impacto, um dos veículos de grande porte derrubou as grades de proteção e invadiu o estacionamento do estabelecimento comercial (veja no vídeo abaixo). Uma pessoa sofreu ferimentos leves.

O acidente ocorreu por volta das 20h50 no cruzamento da Avenida Principal Leste com a Avenida Savoy City, bem em frente ao shopping. Conforme a SPTrans, os ônibus envolvidos são das empresas Allibus e Movebuss.

Um boletim de ocorrência foi registrado e destacou que o ônibus da Allibus fazia a linha 3731/10 Shop. Aricanduva - Metrô Vl. Matilde. Já o da Movebuss era responsável pela linha 364A/10 Hosp. Ipiranga - Shop. Aricanduva.

Uma pessoa sofreu ferimentos leves no local, mas não há outros detalhes sobre a lesão e o estado de saúde dela. Também ainda não há confirmação sobre qual coletivo foi responsável pelo acidente.

A SPTrans diz que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) apura o ocorrido. “A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas como o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotarem conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores”, destacou o órgão.