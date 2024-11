Polícia diz que médica levou 3 pauladas na cabeça antes de morrer; caseiro foi preso sob suspeita

Uma médica, de 70 anos, teve seu corpo escondido em Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro, após ter sido morta por três pauladas, conforme a Polícia Civil. Um caseiro, 26, é o principal suspeito do crime, preso nesta segunda-feira (11), segundo informações do g1.

Lea Cândida Valverde de Rezende, vítima e proprietária de uma fazenda na RJ-154, teria sido assassinada em 3 de novembro. Segundo a Polícia Civil, ela estava em cima de um cavalo quando foi puxada pelo cabelo e, em seguida, recebeu três pauladas na cabeça. Um dia antes, a dupla teria discutido sobre pagamento por serviços prestados.

O delegado Flávio Narcizo relatou que o caseiro teria enrolado o corpo de Lea em uma lona e o escondeu em um pasto. Após cometer o crime, o suspeito fugiu para Cataguases, em Minas Gerais, levando o carro e os cartões de Lea.

O caseiro foi localizado pela polícia de Sapucaia (109ª DP) nesta segunda-feira (11) e, durante o interrogatório, revelou o local onde havia escondido o corpo da médica.

Natural de Niterói (RJ), Lea frequentava a fazenda em Sapucaia regularmente. Seu desaparecimento foi notado no dia 6 de novembro, quando uma colega de trabalho estranhou a ausência da médica, que não compareceu ao hospital.

Lea Cândida Valverde de Rezende, com 46 anos de registro no Conselho Federal de Medicina (CFM), era especializada em medicina do trabalho e pediatria. Em suas redes sociais, compartilhava imagens de sua rotina hospitalar e da fazenda, onde passava parte de seu tempo.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) iniciou a investigação logo após o desaparecimento.