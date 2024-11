Homem é preso após matar os pais a facadas no interior de São Paulo; ele já tinha ateado fogo a casa

Homem é preso após matar os pais com facadas em Caçapava, no interior de SP

A Polícia Civil prendeu um homem de 37 anos em flagrante depois que ele esfaqueou e matou os próprios pais, em Caçapava, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11), sendo que a Polícia Militar já encontrou o idoso Roberto Munhoz Lopes, de 67 anos, sem vida. A esposa dele, Maria Aparecida Camargo Lopes, de 63, chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital. No dia anterior, o filho deles tinha ateado fogo a um dos cômodos da casa em que moravam.

A família vivia em uma residência localizada na Rua Olinto Prado Leite, no bairro Vila Santa Isabel. Por volta da 1h, vizinhos escutaram gritos e acionaram a PM. No local, os agentes encontraram o suspeito sentado no quintal, olhando para Roberto, que já estava morto.

Dentro do imóvel, os PMs encontraram Maria Aparecida ferida e acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após os primeiros socorros, a idosa foi levada à Fundação de Saúde e Assistência (FUSAM) de Caçapava, mas ela teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu nesta manhã.

O filho do casal, que aparentava estar sob o efeito de drogas e entorpecentes, foi preso em flagrante por homicídio e feminicídio e levado para a Delegacia de Caçapava.

Familiares contaram que ele estava agressivo desde a manhã de domingo (10), quando ateou fogo a um dos cômodos da casa em que morava com os pais. Ele teria deixado o local depois do início das chamas, mas retornou mais tarde e esfaqueou as vítimas.

O homem já tinha sido preso em 2014 por tráfico de drogas. Depois disso, já teria sido internado em clínicas de reabilitação para abandonar os vícios. Como o nome dele não foi revelado, não foi possível localizar a defesa para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.