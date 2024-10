São Paulo: Mais eleitores não foram votar do que os que votaram em Boulos

O grande medo dos candidatos se confirmou. Nem na pandemia da Covid a taxa de abstenção em uma eleição na cidade de São Paulo chegou aos patamares de 2024. Nunca na história houve um comparecimento tão baixo às urnas. A ponto de o índice superar os votos recebidos pelo candidato derrotado, Guilherme Boulos (PSOL). O psolista obteve 2.323.901 votos, ante 3.393.110 do prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB). Os ausentes nas urnas foram 2.940.360, ou 31,4% dos eleitores paulistanos.

No ano da pandemia, em 2020, a abstenção foi de 29,29% no primeiro turno, e de 30,81% no segundo.

A zona eleitoral da Bela Vista, na região central, foi a que registrou a maior abstenção, de 39%. Foi nesta zona, que atende os bairros da Consolação, Liberdade e Sé, onde Boulos obteve a sua maior votação no primeiro turno.

Já o Jardim Helena, no extremo leste, foi a zona em que os eleitores mais compareceram. Na zona que compreende os bairros Jardim Noemia, Parque Paulistano e Vila Mara, a taxa de abstenção foi de 28,4%.

Cármen Lúcia, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), afirmou neste ano que é necessário fazer um estudo para entender os motivos para as ausências crescentes.

“Depois que terminar as eleições, vamos pesquisar os locais, quais eleitores deixaram de votar, se são homens, mulheres, os estados e os municípios em que estão registrados”, falou a ministra no começo do mês, após o primeiro turno da eleição. “Em geral, fazemos a apresentação do número pela média nacional, mas a causa é local.”