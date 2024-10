Taka está na frente em Diadema, com metade das urnas apuradas

O candidato Taka Yamauchi (MDB) tem 53,07% (91.516 votos), contra 46,93% (80.940 votos) do atual prefeito José de Filippi Jr. (PT) em Diadema, no ABC Paulista, com 78,80% das urnas apuradas pelo TSE.

As pesquisas indicam liderança apertada de Taka neste segundo turno, e a decisão deve ser voto a voto. Na última semana, o emedebista enfrentou um mandato de busca e apreensão em seus comitês, por suspeita de produção de fake news.