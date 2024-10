‘Pedrinho Matador’: saiba quem é o líder do PCC preso suspeito de matar o serial killer na Grande SP

PM prendeu suspeito pela morte de 'Pedrinho Matador'; homem é apontado como um dos líderes do PCC, em SP

A Polícia Militar prendeu um suspeito pela execução de Pedro Rodrigues Filho, de 68 anos, conhecido como “Pedrinho Matador”, apontado como o maior serial killer do país. O crime ocorreu em março do ano passado em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, quando o homem foi baleado e teve o pescoço cortado. Segundo a investigação, Adalberto de Oliveira Alves Júnior, conhecido como Pierre, de 32 anos, que é um dos líderes o Primeiro Comando da Capital (PCC), teria cometido o assassinato a mando da facção.

ANÚNCIO

Pierre estava foragido da Justiça há quatro anos e era procurado por crimes como furto, roubo e receptação qualificada. Ele foi encontrado no último dia 15 por uma equipe do 3º Pelotão da Ronda Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), durante um patrulhamento na Avenida Senador Teotônio Vilela, em Cidade Dutra, na Zona Sul da Capital.

No momento da abordagem, ele dirigia um Jeep Renegade e apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. Os policiais não encontraram nenhum objeto ilícito no veículo, porém, foi confirmada sua verdadeira identidade e descoberto que ele tinha mandados de prisão em aberto.

A polícia diz que Pierre é um dos líderes do PCC, sendo que assumiu a função de “gerente” da facção, em junho passado, desde que outro integrante foi preso. Em 2020, ele chegou a ser denunciado pelo Ministério Público por envolvimento com a facção, além de crimes como tráfico de drogas, furto, roubo e receptação.

O nome dele também apareceu como suspeito pela morte de “Pedrinho Matador”, que estaria atrapalhando a atuação do grupo criminoso na região de Mogi das Cruzes. O suspeito chegou a ser intimado a depor logo após o assassinato, mas não compareceu. Ele teve a prisão temporária decretada, mas fugiu e só agora acabou preso.

A defesa de Pierre não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

'Pedrinho Matador' dizia que matou mais de 100 pessoas na cadeia (Reprodução)

Morte de ‘Pedrinho Matador’

“Pedrinho Matador”, que passou 42 anos na cadeia por causa de dezenas de assassinatos, estava em liberdade e mantinha perfis nas redes sociais onde contava sua história. No entanto, no dia 5 de março de 2023, foi achado morto na Rua José Rodrigues da Costa, no bairro Ponte Grande.

Ele estava na frente da casa de parentes e segurava uma criança no colo, quando o carro preto se aproximou. Dois homens armados e mascarados desceram e mandaram uma mulher pegar a menina e entrar na casa. Um terceiro comparsa estava na direção.

Depois disso, os criminosos efetuaram vários tiros contra Pedrinho e um deles, usando uma faca de cozinha, cortou a garganta do homem. Em seguida, eles fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, os agentes já encontraram Pedrinho sem vida. Durante buscas, o carro usado pelos assassinos foi encontrado abandonado na Estrada da Cruz do Século. Os suspeitos, no entanto, fugiram e não foram encontrados.

O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia, assim como o celular de “Pedrinho Matador”, que não foi levado pelos criminosos.

Quem foi ‘Pedrinho Matador’?

“Pedrinho Matador” foi condenado por dezenas de assassinatos, que começaram a ser cometidos na década de 1970. O primeiro crime ocorreu quando ele ainda tinha 14 anos, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, quando ele matou a tiros o então prefeito da cidade.

Depois disso, o homem não parou mais de cometer crimes e afirmava ter sido responsável por mais de 100 mortes, muitas delas dentro da cadeia. Ele foi preso pela primeira vez em 1973 e, ao todo, passou 42 anos preso.

Em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo, em 1996, quando ainda cumpria pena, “Pedrinho Matador” disse que “sempre foi um assassino” e que não se arrependia dos crimes. Entre as tatuagens que ele exibia, estava a frase: “Mato por prazer”. Na mesma época, ele afirmou que matou o próprio pai.

Ele estava em liberdade desde 2017, quando cumpriu suas penas. Depois disso, Pedrinho criou perfis nas redes sociais e passou a contar sua história. No último registro em seu Tik Tok, seguido por mais de 321 mil pessoas, ele apareceu jogando sinuca em um bar de Mogi das Cruzes, no dia 4 de março de 2023 (veja abaixo):