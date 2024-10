Veja lista de 12 marcas de azeite consideradas impróprias para o consumo pelo governo federal

O Ministério da Agricultura e Pecuária emitiu um alerta nesta segunda-feira de risco aos consumidores para o consumo de 12 marcas de azeite de oliva, consideradas ‘fraudes’.

ANÚNCIO

De acordo com o órgão do governo, as marcas foram desclassificadas por não atenderem padrões de identidade e qualidade estabelecidas por norma federal, sendo por isso consideradas impróprias para o consumo.

De acordo com a análise, foram detectadas a presença de outros óleos vegetais na composição do azeite (batizados) que não puderam ser identificados e a falta de clareza sobre a procedência do azeite representa risco à saúde do consumidor.

Algumas das empresas responsáveis pela comercialização dessas marcas também estão com o CNPJ suspensos ou baixados pela Receita Federal, o que reforça a suspeita do Ministério da Agricultura de que a venda seja uma fraude para enganar os consumidores.

A venda dos produtos abaixo relacionados a partir de agora configura grave infração e os estabelecimentos que forem pegos podem ser responsabilizados criminal e administrativamente.

As marcas fraudadas são: