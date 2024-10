O concurso 2730 da Dupla Sena vai pagar pelo menos R$ 6.281.576,47. É que ninguém acertou as dezenas nem do primeiro nem do segundo sorteio, realizado na noite desta sexta-feira (18).

ANÚNCIO

No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 04, 09, 34, 36, 39 e 45. No segundo, 10, 19, 26, 41, 43 e 45.

Na faixa do primeiro sorteio, a quina saiu para 24 apostadores, que levarão para casa R$ 4.538,37. Na faixa do segundo sorteio, a quina teve 21 ganhadores e o prêmio chegou a R$ 4.668,04.