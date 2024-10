Fumaça e cheiro de queimado tomam conta da estação República do Metrô.

Passageiros que transitaram pela estação República do metrô de São Paulo relataram um forte cheiro de queimado e fumaça intensa no local. Conforme publicado pelo perfil “São Paulo Sobre Trilhos” no X, antigo Twitter, a fumaça tomou conta da estação na manhã desta sexta-feira, 18 de outubro, afetando passageiros que utilizam tanto a Linha 4- Amarela, quando a Linha 3- Vermelha.