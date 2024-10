Mãe de modelo paulista que morreu nos EUA luta para trazer corpo ao Brasil: “Não posso abandonar”

A família da modelo paulista Adriana Vieira, de 31 anos, que foi encontrada sem vida em uma marina de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, depois que participou de uma festa em um iate, ainda luta para trazer o corpo dela ao Brasil. O prazo vai até o próximo dia 21 de outubro e, caso o traslado não seja feito, ela terá de ser enterrada ou cremada naquele país. Sem dinheiro, a mãe dela, Antonia Lourdes Leite do Nascimento, lançou uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 70 mil.

“Não posso deixar o corpo lá, não posso abandonar ela, e não admito que ela seja cremada, mesmo sabendo que o custo é menor. Eu não tenho renda, estou desempregada e, por isso, não consigo pagar pelo translado. Não tenho dinheiro e estou desesperada porque o prazo para trazer o corpo se encerra logo. Eu preciso de ajuda e, por isso, criamos uma vaquinha. Só conseguimos arrecadar R$ 1,5 mil”, disse Antonia ao site G1.

A mulher também está desesperada, pois precisa repatriar o neto de 6 anos, filho de Adriana, que segue sob os cuidados de uma babá em Miami. Ela procurou ajuda no Ministério das Relações Exteriores e a Defensoria Pública da União. “Ele [garoto] também precisa vir logo ficar com a família. O pai dele, ex-marido da minha filha, também está atrás disso, da repatriação do meu neto”, afirmou.

À reportagem, a Defensoria Pública da União (DPU) afirmou que acompanha o caso e que o Ministério das Relações Exteriores (MRE) está em contato com a família. A instituição tem empenhado esforços no sentido de auxiliar da melhor maneira possível, mas lembra que o governo brasileiro não costuma custear o traslado de corpo. Assim, a resolução mais rápida aos familiares seria procurar uma empresa privada para realizar o procedimento, que deve ser a prioridade no momento”, ressalto o órgão.

A defensoria destacou que, além do traslado do corpo, a DPU também pediu a repatriação do filho da brasileira.

Já o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Miami, afirmou que tem prestado assistência consular à família, mas ressaltou que o governo não faz o custeamento do translado.

“Informa-se que, em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, as Embaixadas e Consulados brasileiros prestam orientações gerais aos familiares, apoiam seus contatos com o governo local e cuidam da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais. O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos, à luz do § 1º do artigo 257 do decreto 9.199/2017″, disse o órgão.

Relembre o caso

Adriana esteve na festa realizada no iate no último dia 21 de setembro. Logo depois, ela foi achada com sinais de afogamento na marina. Segundo o site de notícias norte-americano “The U.S Sun”, há suspeitas de que o responsável pela comemoração seria um rapper, que ainda não foi identificado.

Momentos antes de ser achada morta, Adriana postou uma foto em um dos seus perfis no Instagram no iate. A imagem mostra uma pessoa segurando uma garrafa de champanhe e duas mulheres na embarcação, já no fim de tarde (confira abaixo).

A polícia explicou que a paulista decidiu nadar, mas mergulhou e não voltou mais. “O grupo estava comendo e bebendo [na embarcação]. Um dos passageiros avistou águas-vivas na água e avisou para aqueles que estavam na água para saírem. A vítima optou por ficar na água. Ela deu vários mergulhos na água e então mergulhou de cabeça. Ela não voltou à superfície”, disse o Departamento de Polícia de Miami.

Ainda conforme a reportagem, a Guarda Costeira encontrou Adriana cerca de 10 minutos após seu último mergulho, sendo que ela foi socorrida e levada ao Jackson Memorial Hospital Ryder Trauma Center, mas teve a morte confirmada na unidade.

De acordo com o jornal “Miami New Times”, o Departamento de Exames Médicos de Miami concluiu que a modelo foi vítima de afogamento e não tinha feito o consumo de drogas antes de morrer.

Adriana Vieira morava nos Estados Unidos desde 2019 com o filho, que tem 6 anos Adriana Vieira/Instagram

Vida nos EUA

Adriana se mudou para a Flórida em 2019 com o então marido, Roberto Tesário, e o filho. Os dois tiveram um divórcio conturbado e, depois disso, o homem voltou ao Brasil. Enquanto isso, ela teria ficado em Miami de forma ilegal, onde trabalhava como modelo e dançarina. Ela também mantinha um perfil na plataforma adulta OnlyFans.

Nas redes sociais, a paulista acumulava mais de 500 mil seguidores, que acompanhavam a rotina luxuosa dela em cidades norte-americanas como Las Vegas, Los Angeles e Nova York. Ela também aparecia fazendo passeios de lancha e com carros caros.

No último dia 20 de setembro, ela fez uma postagem ao lado do rapper Tyga. Na legenda, Adriana escreveu: “A música é cultura, é união, é universal. A vida é uma festa e somos muito abençoados”. Na mesma data, ela compartilhou fotos e vídeos de quando participou de um desfile “Miami Swim Week”.