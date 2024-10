Vídeo mostra momento em que PM reagiu a assalto, mas atirou em vítima, na Zona Sul de São Paulo

Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis no Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, registraram o momento em que um policial militar de folga reagiu a um assalto. Porém, ele acabou atirando na direção das vítimas e acertou Francisca Marcela da Silva Ribeiro, de 33 anos. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja abaixo o vídeo que mostra a ação do PM, divulgado pelo “SBT”:

O caso aconteceu no último domingo (6), na Rua Malvina Ferrara Samarone. Francisca e o noivo, o motoboy Wilker Michel, estavam indo para Nova Odessa, no interior de São Paulo, quando pararam no posto para abastecer e calibrar os pneus.

Segundo Wilker, criminosos se aproximaram em motocicletas e anunciaram o assalto. Eles já tinham entregado todos os pertences, quando o PM de folga viu a situação e atirou na direção deles, quando feriu Francisca. Os criminosos revidaram e o tiroteio continuou.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Heliópolis, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem de 32 anos, que estava no estabelecimento, também foi baleado. Ele foi levado a uma unidade de saúde, mas não há detalhes sobre o estado de saúde.

Dois suspeitos pelo assalto fugiram do local, mas ficaram com ferimentos a bala e procuraram atendimento médico em um hospital. Logo, Pedro Henrique de Oliveira da Silva, de 20 anos, e Gustavo Pereira Bortolotti, de 22, foram presos em flagrante. A defesa da dupla não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Investigação

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta do PM Daniel Lins Ferreira, que reagiu ao assalto. A pasta informou que o caso foi registrado como “roubo tentado de veículo” e segue em investigação.

“O caso citado é investigado pelo 26° DP (Sacomã), por meio de inquérito policial. Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante após roubarem uma moto em um posto de combustíveis. A autoridade policial analisa as imagens e realiza diligências para esclarecer o fato. Paralelamente a isso, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM)”, declarou a pasta.

O noivo da vítima, disse que o PM percebeu o erro, mas foi embora sem pedir desculpas. “O policial deu alguns passos, pegou a visão do bandido correndo e abriu dois disparos. Ele mirou em mim e deu um disparo que passa por cima da minha cabeça, e dois tiros na direção dela. Aí, só lembro de acordar e gritar ‘para, para, para, é a minha esposa’. E ele meio que dá uma olhada e sai correndo, em direção à rua para continuar alvejando os bandidos”, contou Wilker à TV Globo.

Casamento marcado

Francisca estava com o casamento marcado para o próximo dia 26 de outubro. Assim, sua família decidiu que ela usaria o vestido durante o velório, que ocorreu na noite de segunda-feira (7) no Memorial Ossel, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Depois, foi encaminhado para a cidade de Campo Maior, no Piauí, onde foi sepultado na manhã de terça-feira (8).

“Ela tinha prazer de viver. Graças a Deus, consegui levá-la para todos os lugares que ela quis ir. O único lugar que ela não foi, foi para a nossa lua de mel, que era em Paraty”, contou o noivo da vítima, em entrevista ao “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes.