Polícia investiga roubo de carro e encontra plantação de maconha em depósito no interior de São Paulo

Dois homens foram presos e um laboratório clandestino de produção de droga foi desbaratado na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, fruto de uma investigação que começou apurando uma série de furtos de veículos na região de Campinas.

ANÚNCIO

Durante as investigações, agentes da polícia civil descobriram que dois suspeitos usavam um depósito para esconder os carros roubados e montaram campana no local, esperando prender os ladrões e recuperar os carros roubados. Quando os dois suspeitos chegaram, um homem de 26 anos e outro de 39, eles abordaram os suspeitos e entraram no depósito.

Mas ao invés de carros roubados, os policiais encontraram um plantação de maconha e um laboratório improvisado para o refino de drogas. Quatro cômodos do local tinham estufas para o cultivo da maconha, além de sacos de terra, vasos plásticos, reatores de lâmpadas, balanças de precisão e outros apetrechos para preparar e embalar a droga para venda. No local havia 47 quilos de maconha pronta para distribuição em toda a região metropolitana de São Paulo.

Os dois detidos foram enviados à Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro e eles responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e fabricação de entorpecentes.