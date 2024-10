Pitbull ataca idoso no RS e arranca parte da orelha da vítima; veja vídeo

Em um brutal ataque, um cão da raça pitbull solto na rua e sem coleira avançou para cima de um idoso de 84 anos nesta quarta-feira, no bairro da Hípica, na zona sul de Porto Alegre, e arrancou parte da orelha da vítima. “Não teve jeito de se defender dele”, disse o senhor ao ser socorrido pelos vizinhos.

Além da orelha, o idoso sofreu ferimentos nas pernas e joelho e teve que ser levado ao Hospital de Pronto Socorro da cidade, onde foi atendido para reconstituir a orelha e tratar dos ferimentos.

De acordo com a vizinhança, essa não é a primeira vez que o cachorro ataca os moradores da região e já havia sido notificado as autoridades sobre a falta de controle de animais no bairro.

Os moradores agora resolveram fazer um abaixo-assinado e enviar ao Ministério Público exigindo medidas para garantir a proteção dos moradores do bairro. “Aqui moram muitos idosos”, disse uma das moradores. Veja o vídeo:

OUTRO CASO

Na semana passada, um motoqueiro foi atacado por um pitbull enquanto fazia entregas na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Ele tentou fugir do cachorro e acabou batendo contra outro carro e caindo no chão. Além de fraturar o tornozelo, ele teve ferimentos nas mãos em função das mordidas do animal.

Mais uma vez tratava-se de um cachorro solto na rua, sem coleira, e o tutor do animal não foi encontrado para responder pelo acidente.