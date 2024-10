Milton agora é um furacão de categoria 2, mas ainda pode causar estragos na Flórida

O furacão Milton chegou nesta quarta-feira (9) ao longo da Costa do Golfo à costa oeste na Flórida como uma tempestade de categoria 3, acompanhado de ventos fortes, tempestades e potenciais inundações, possibilitando estragos em algumas cidades.

O fenômeno atingiu duas vezes o status de magnitude 5, mas chegou ao estado norte-americano na categoria 3. No entanto, de acordo com novas informações do Centro Nacional de Furacões (NHC) no final da noite, os ventos diminuíram, colocando o fenômeno na escala 2.

De acordo com o NHC, o furacão conta com ventos de 110 mph, acompanhado de rajadas mais fortes e está centrado 20 milhas a nordeste de Sarasota, na Flórida. Apesar da diminuição de categoria, os estragos ainda são potentes.

Mais de um milhão de casas e empresas na Flórida já estão sem energia, segundo a CNN, além das inundações com risco de fatalidade já estarem presentes em algumas regiões do estado. O fenômeno deve durar entre esta noite de quarta-feira (9) e manhã de quinta (10).

Confira a passagem do fenômeno sendo transmitida ao vivo: