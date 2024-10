Mais de 3 milhões ficam sem energia quando Milton atinge a Flórida, causando mortes e inundações

O furacão Milton atingiu a Flórida na quarta-feira como um furacão de categoria 3, trazendo miséria a uma costa ainda devastada por Helene, e varreu cidades com ventos de mais de 160 km/h após causar uma série de tornados, mas evitou um impacto direto em Tampa.

O meteoro virou para o sul nas últimas horas e atingiu a costa na noite de quarta-feira em Siesta Key, perto de Sarasota e cerca de 70 milhas ao sul de Tampa. A situação na área de Tampa permaneceu uma grande emergência, já que São Petersburgo registrou 16 polegadas de chuva, o que levou o Serviço Meteorológico Nacional a alertar sobre possíveis inundações repentinas tanto lá como em outras partes do oeste e centro do estado.

O Tropicana Field, estádio do Tampa Bay Rays da MLB, localizado em São Petersburgo, sofreu graves danos. A tela que serve de cúpula ao prédio ficou em farrapos pelos ventos fortes. O meteoro também derrubou vários guindastes, segundo o serviço meteorológico.

Os moradores da cidade ficaram sem água corrente depois que um cano principal de água estourou e forçou as autoridades a cortar o serviço.

A passagem do meteoro cortou o fornecimento de energia em grande parte do estado e nas primeiras horas desta quinta-feira havia mais de 3 milhões de residências e empresas sem energia, segundo o poweroutage.us, que monitora apagões.

Mesmo antes de Milton chegar ao continente, tornados foram relatados em todo o estado. O Spanish Lakes Country Club, perto de Fort Pierce, na costa atlântica da Flórida, foi especialmente atingido, com casas destruídas e vários mortos.

“Perdemos algumas vidas”, disse o chefe de polícia do condado de St. Lucie, Keith Pearson, ao WPBF News, embora não tenha fornecido um número exato.

Cerca de 125 casas foram destruídas antes da tempestade atingir o continente, muitas delas casas móveis em comunidades de idosos, disse Kevin Guthrie, diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida.

Cerca de 90 minutos depois de atingir a costa, Milton enfraqueceu para um furacão de categoria 2. Na manhã de quinta-feira, a tempestade, agora de categoria 1, tinha ventos máximos sustentados em torno de 145 km/h (90 mph) e estava a cerca de 48 km ao sul de Orlando.

Fortes chuvas podem causar inundações no interior, perto de rios e lagos, enquanto o furacão atravessa a península da Flórida para desaguar no Oceano Atlântico na quinta-feira. Espera-se que tenha impacto na área de Orlando, onde existe uma alta densidade populacional.

Milton está atingindo uma parte da Flórida que ainda está se recuperando do furacão Helene, que inundou ruas e casas no oeste da Flórida e ceifou a vida de pelo menos 230 pessoas em todo o sul. Em muitas zonas costeiras, as autoridades municipais apressaram-se a remover e eliminar os detritos antes que os ventos e a onda da nova tempestade pudessem levá-los embora e agravar os danos.

As autoridades emitiram avisos diretos para evacuar a área ou, caso contrário, enfrentarão poucas chances de sobrevivência.

“Acabou, pessoal”, disse Cathie Perkins, diretora de gerenciamento de emergências do condado de Pinellas, localizado na península que forma Tampa Bay. “Para aqueles que foram atingidos pelo furacão Helene, isso vai ser um nocaute. Eles precisam sair daqui e precisam sair agora.”

Mas no final da tarde, algumas autoridades disseram que o tempo para fugir havia acabado e sugeriram que aqueles que permaneceram se abrigassem onde quer que estivessem. À noite, alguns condados anunciaram a suspensão dos serviços de emergência. Numa conferência de imprensa em Tallahassee, o Governador Ron DeSantis explicou que uma vasta gama de recursos foi mobilizada, incluindo 9.000 soldados da Guarda Nacional da Flórida e de outros estados; mais de 50.000 trabalhadores de serviços públicos de lugares distantes como a Califórnia e patrulhas rodoviárias escoltando caminhões-tanque para reabastecer postos de gasolina e permitir que as pessoas abasteçam seus tanques antes de partir.

“Infelizmente, haverá vítimas fatais. “Não acho que haja outra maneira de contornar isso”, disse DeSantis.