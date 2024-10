Inmet emite alerta de risco para tempestade no litoral sul e interior de São Paulo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quinta-feira um alerta de “perigo” para tempestades com ventos intensos para o litoral sul e interior de São Paulo até a manhã de sexta-feira.

Segundo o Inmet, as regiões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba e litoral sul podem enfrentar tempestades com quedas de granizo e volumes elevados de chuva, podendo chegar até a 100 mm/dia.

Ventos fortes também são previstos para essas regiões, podendo chegar, em alguns casos, a 100 km/h, elevando o risco de quedas de árvores, cortes de energia e alagamentos em áreas de maior risco.

O alerta do Inmet adverte para as pessoas não se abrigarem embaixo de árvores em caso de chuva ou ventania, pois além do risco de raios há o risco de queda de um galho. Também não estacione veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda. Aparelhos elétricos também devem ser desligados em caso de tempestade com raios

Grande Perigo

Se na região sudeste o alerta é para muita chuva, no sertão cearense, pernambucano e extremo oeste baiano o Inmet emitiu uma alerta de “Grande Perigo” para a baixa umidade relativa do ar, que no local pode ficar abaixo dos 12%. Para se ter uma ideia do que isso significa, no deserto do Atacama, no Chile, considerado o local mais árido e seco do mundo, a umidade relativa do ar chega a 7%.