Idosa presa em SP após dar tapa na bunda de operadora de caixa acreditava que namorava a vítima

Idosa de 80 anos foi preso após dar tapa no bumbum de operadora de caixa, que diz que já era perseguida pela mulher

A idosa de 80 anos, que foi presa em flagrante após dar um tapa na bunda de uma operadora de caixa de um supermercado, de 39, em São Vicente, no litoral de São Paulo, disse à polícia que acreditava que mantinha um relacionamento com a vítima. A jovem denunciou que estava sendo assediada sexualmente há pelo menos um mês, sendo que era chamada pela mulher de “minha deliciosa”, “minha graciosa” e “minha preferida”, entre outros apelidos. A suspeita foi solta em audiência de custódia, mas terá de cumprir uma série de medidas cautelares.

Câmeras de segurança do supermercado registraram o momento do tapa enquanto a funcionária estava em um corredor, no último dia 4 de outubro (assista abaixo).

A operadora de caixa relatou que trabalha no local há sete meses e, desde então, a idosa faz questão de passar as compras com ela, mesmo quando há filas. Uma vez, segundo o relato, a idosa chegou a agarrá-la por trás e a passar as mãos em seus seios, mas ela não denunciou o caso. O estopim ocorreu quando a agressora deu um tapa nas suas nádegas.

A vítima reagiu e discutiu com a idosa, que disse que não pararia de importuná-la de forma verbal e física de jeito algum. Assim, o segurança do supermercado levou as duas até a delegacia da cidade, onde a agressora foi presa em flagrante.

Ao ser ouvida na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente, a idosa afirmou que acreditava ser namorada da jovem, assim, não cometeu nenhum crime. No entanto, ela foi indiciada por importunação sexual.

A mulher passou por audiência de custódia no dia 5 de outubro, quando foi liberada. Porém, segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), ela foi proibida de frequentar o supermercado e manter contato com a operadora de caixa, seja pessoalmente ou por qualquer outro meio de comunicação.

A vítima obteve uma medida protetiva e, agora, a idosa também deve manter uma distância de pelo menos 200 metros.