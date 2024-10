Homem de 50 anos é preso em flagrante após furtar picolés em uma lanchonete no interior de SP

Na última quarta-feira, dia 09 de outubro, um homem, de 50 anos, foi preso em flagrante após furtar picolés em uma lanchonete, na Vila Nova, em Presidente Prudente, município situado no interior de São Paulo.

ANÚNCIO

Segundo o portal de notícias G1, o Boletim de Ocorrência (BO) informou que, durante um patrulhamento da Polícia Militar, o dono do estabelecimento, de 52 anos, na companhia do filho, de 21, comunicou aos agentes que havia detido um homem após o mesmo ter furtado cinco picolés.

Questionado pelos policiais, ele respondeu que havia ido até a lanchonete, mas não se recordava de ter pagado ou não pelos produtos.

Aos agentes, o filho do proprietário relatou que estava no local quando percebeu o suspeito entrando e, logo em seguida, saindo com uma sacola. Ainda de acordo com o jovem, ao verificar as câmeras de monitoramento do estabelecimento, notou que o homem havia furtado os picolés e saído.

Conforme o documento policial, pai e filho saíram da lanchonete e foram em busca do envolvido. Ao dar voltas pelo quarteirão, o localizaram próximo ao Terminal Rodoviário.

À polícia, o homem informou que tem Alzheimer e sofre “esquecimentos”. Ele afirmou ainda que se lembrava de ter comprado os picolés, porém se esqueceu de pagar. No entanto, ao tentar pagar pelos produtos, o proprietário do estabelecimento não quis receber.

O homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por furto e permaneceu à disposição da Justiça. O delegado ainda representou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.