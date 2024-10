Furacão Milton perde força após atingir a Flórida com ventos de mais de 190 km/h; veja situação ao vivo

O furacão Milton, considerado um dos mais perigosos dos últimos 100 anos, atingiu a costa oeste da Flórida, nos Estados Unidos, por volta das 20h30 (21h30 de Brasília) de quarta-feira (9). Segundo o NHC (Centro Nacional de Furacões), foram registrados ventos de mais de 190 km/h, mas o fenônemo perdeu força ao longo da madrugada desta quinta-feira (10). Assim, foi reclassificado para categoria 1 (em uma escala que vai até 5). Apesar disso, foram registrados muitos estragos e até mortes, mas os números ainda não foram confirmados.

Canais no YouTube fazem transmissões que mostram a situação ao vivo na Flórida (confira abaixo). Apesar do fenômeno ter perdido força, o perigo permanece, alertam as autoridades.

Conforme o NHC, o olho do furacão Milton atingiu primeiro a região de Siesta Key, no Condado de Sarasota, acompanhado de ventos de 193 km/h. A orientação aos moradores que ficaram em suas casas era a de que não tentassem sair no meio da tempestade, em função dos altos riscos.

Além de muitos estragos registrados nas cidades, as primeiras mortes foram confirmadas no condado de St. Lucie. O xerife Keith Pearson disse, em entrevista à estação WPTV-TV, que ocorreram “múltiplas fatalidades” no Spanish Lakes Country Club Village, uma comunidade de aposentados em Fort Pierce, na costa leste, mas ainda não pôde precisar o número de mortos e feridos.

Os ventos fortes também causaram o colapso de um guindaste sobre um prédio, no centro de São Petersburgo, na noite de quarta-feira, de acordo com as autoridades. Não foram registrados feridos neste local.

Em Sarasota, os centros de evacuação estão lotados. Quase 10 mil pessoas e 1,7 mil animais de estimação estavam em abrigos na cidade com 57 mil habitantes, segundo divulgado pela TV NBC News.

Mais de 3 milhões de residências estavam sem energia na Flórida por volta das 4h (3h em Brasília) de hoje, de acordo com o site de rastreamento PowerOutage.us. Apenas em Tampa, a empresa de fornecimento de energia local afirmou que 70% de seus clientes ficaram desabastecidos.

Os ventos também arrancaram parte do teto do Tropicana Field, estádio de beisebol que recebe os jogos do Tampa Bay Rays, time da liga profissional de beisebol dos EUA, a MLB, com capacidade para 42 mil pessoas. O estádio, localizado em St. Petersburg, foi transformado em um acampamento para militares socorristas atenderem desabrigados (veja os estragos abaixo).