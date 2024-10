Furacão Milton danifica telhado do estádio Rays e impede jogo de pré-temporada da NBA

O telhado de tecido do Tropicana Field, sede dos Tampa Bay Rays, ficou em frangalhos depois que o furacão Milton passou pela Flórida na noite de quarta-feira, com rajadas de vento que ultrapassaram os 160 quilômetros por hora e chuvas que inundaram extensas áreas do estado.

Não ficou imediatamente claro se houve danos no interior das instalações localizadas na cidade de São Petersburgo.

O parque dos Rays não estava sendo usado como abrigo, mas o Tampa Bay Times informou que estava sendo usado como “um local de preparação para os trabalhadores” que foram trazidos para a área para lidar com as consequências da tempestade.

O estádio foi inaugurado em 1990 e custou inicialmente US$ 138 milhões. Estava programado para ser substituído a tempo da temporada de 2026 por um parque de 1,3 bilhão.

As preocupações com o furacão Milton e seus efeitos na Flórida levaram ao cancelamento do jogo de pré-temporada agendado para sexta-feira em Orlando, entre o Magic e o New Orleans Pelicans, informou a NBA.

O evento não será remarcado.

Orlando jogaria em San Antonio na noite de quarta-feira e deveria retornar ao centro da Flórida na quinta-feira. Esses planos estão agora em dúvida por causa da tempestade, que atingiu a costa na noite de quarta-feira perto de Siesta Key, na Flórida, e se movia pelo estado.

“Sempre há coisas maiores do que um jogo de basquete e é isso que devemos manter em perspectiva”, disse o técnico do Magic, Jamahl Mosley. “Sabendo que há famílias e agregados familiares... que estão a passar por um momento difícil neste momento, precisamos de estar conscientes disso.”

O jogo Magic-Pelicans é o segundo jogo da pré-temporada da NBA afetado por Milton. Um jogo agendado para quinta-feira em Miami entre o Heat e o Atlanta Hawks foi adiado para 16 de outubro devido a preocupações com tempestades.

Um jogo de pré-temporada da NHL em Tampa entre o Lightning e os Predators também foi remarcado no início desta semana para sexta-feira. Esse jogo estava originalmente programado para ser disputado no mês passado e foi adiado devido ao furacão Helene.

Inúmeros eventos universitários e de ensino médio na Flórida também foram cancelados ou adiados devido à tempestade.

Por enquanto, duas exibições planejadas por Simone Biles e outras ginastas olímpicas permanecem neste fim de semana. A turnê está programada para chegar sexta-feira em Sunrise, casa do campeão da Stanley Cup, Florida Panthers. No sábado ele chegaria em Orlando.