Frente fria traz chuva forte para São Paulo e litoral nos próximos dias

A passagem de uma frente fria pela região sudeste deve provocar chuvas intensas na Grande São Paulo, litoral e interior a partir da tarde desta quinta-feira, de acordo com a Climatempo.

A instabilidade deve permanecer até sábado e as regiões que devem receber uma quantidade maior de chuva são as regiões de Marília, Bauru, Itapeva e Sorocaba e litoral, onde os acumulados podem chegar a 100 mm, acompanhados de rajadas de ventos e muitos raios.

Nas cidades que compõem a Região Metropolitana de São Paulo, a previsão para os próximos dias é de até 80 mm de chuva.

ALERTA

A Defesa Civil emitiu um alerta nesta quarta-feira para riscos de alagamentos, deslizamentos raios. Nestas condições, as autoridades recomendam que as pessoas não entrem em enxurrada ou áreas alagadas e protejam-se em locais cobertos, nunca embaixo de árvores.

TEMPERATURA

A temperatura fica estável nos próximos dias, com os termômetros marcando a máxima de 25º C nesta quinta-feira e de 28º C na sexta e no sábado. A partir de domingo, a temperatura sofre uma leve queda e as madrugadas e os dias ficam um pouco mais frios, com mínimas de 14º C e máximas de 23º C.

O frio fica até terça-feira. A partir de quarta-feira da próxima semana, as temperaturas voltam a subir e os termômetros ficarão mais pertos dos 30º C, sempre com bastante nebulosidade e chuvas esparsas.