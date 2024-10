Fortes chuvas e ventos do furacão Milton atingiram a costa oeste da Flórida

Uma pessoa caminha pelo estacionamento do lado de fora de um hotel onde está passando o Furacão Milton com seus companheiros de trabalho, em 9 de outubro, em Tampa, na Flórida

O furacão Milton atingiu a costa oeste da Flórida na quarta-feira como uma tempestade de categoria 3 que trouxe ventos fortes, tempestades potencialmente mortais e possíveis inundações para grande parte do estado.

ANÚNCIO

O ciclone teve ventos máximos sustentados de 205 km/h (120 mph) ao chegar à terra às 20h30. perto de Siesta Key, um próspero trecho de praias de areia branca no condado de Sarasota e localizado a cerca de 112 quilômetros ao sul de Tampa, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), com sede em Miami.

A área de Tampa Bay não foi diretamente atingida por um furacão de categoria 3 ou maior em mais de um século, mas a tempestade ainda traz tempestades potencialmente mortais para grande parte da costa oeste da Flórida, incluindo áreas altamente povoadas como Tampa, São Petersburgo, Sarasota e Fort Myers.

Queda de energia na Flórida

Mais de um milhão de residências e empresas ficaram sem energia na noite de quarta-feira na Flórida, de acordo com o site poweroutage.us, que acompanha relatórios de empresas de serviços públicos. O maior número de interrupções ocorreu no condado de Sarasota e no vizinho condado de Manatee.

Antes da sua chegada, as autoridades aconselharam os residentes a evacuarem ou teriam poucas hipóteses de sobrevivência.

“Acabou, pessoal”, disse Cathie Perkins, diretora de gerenciamento de emergências do condado de Pinellas, que fica na península que forma Tampa Bay: “Aqueles que foram atingidos pelo furacão Helene, isso vai ser um nocaute. “Eles precisam sair daqui e precisam sair agora.”

Mas ao pôr do sol, algumas autoridades disseram que o tempo de evacuação havia acabado.

ANÚNCIO

“A menos que você realmente tenha um bom motivo para sair neste momento, sugerimos que você apenas se abrigo no local”, disse o diretor de gerenciamento de emergências do condado de Polk, Paul Womble, em uma atualização pública.

Tornados surpreendem Flórida

Vários tornados causados pelo furacão na Flórida anunciaram perigosamente a chegada de Milton. Vídeos postados nas redes sociais mostraram grandes nuvens em forma de funil sobre bairros do condado de Palm Beach e outras partes do estado.

Milton, cuja intensidade flutuou à medida que se aproximava da Flórida, era um furacão de categoria 3 na tarde de quarta-feira ao atingir a costa, mas os ventos foram posteriormente rebaixados ligeiramente para um furacão de categoria 2.