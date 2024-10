Eleição em SP: Paraná Pesquisa mostra Nunes na frente, com 52%

De acordo com o levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisa nesta quinta-feira (10), o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera as intenções de voto no segundo turno da corrida pela Prefeitura de São Paulo, com 52,8%, seguido por seu adversário, Guilherme Boulos, com 39%.

A pesquisa ouviu 1,2 mil eleitores entre os dias 7 e 9 de outubro e tem margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou pra menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa revela que votos brancos e nulos somam apenas 4,8% das intenções de voto e não devem ter impacto grande sobre o resultado da eleição, assim como o número de pessoa que não souberam ou não respondera, que ficou em 3,4%.

A pesquisa, no entanto, revela um quadro do início do segundo turno, e até o dia 27 de outubro, quando os eleitores voltarão às urnas, o horário eleitoral de TV e os debates exibidos nas TVs podem alterar esse quadro.

A pesquisa foi feita por iniciativa própria do Instituto Paraná Pesquisa e está registrada na Justiça Eleitoral com o número SP-08049/2024.

VOTO IDEOLÓGICO

De acordo com pesquisa feita pelo DataSenado, em parceria com a Nexus, 40% do eleitorado brasileiro não se identifica nem com a direita nem com a esquerda.

Na pesquisa, 29% diz ser de direita, enquanto 15% se identifica como esquerda e 11% de centro.