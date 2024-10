Datafolha confirma Nunes largando na frente no segundo turno contra Boulos, em São Paulo

Assim como apresentado pelo levantamento do Paraná Pesquisa, o Datafolha desta quinta-feira confirma que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) largou na frente no segundo turno para a Prefeitura de São Paulo, com 55%, contra 33% do seu adversário, Guilherme Boulos (Psol).

ANÚNCIO

Os números indicam que os eleitores de Pablo Marçal (PRTB), mesmo sem o apoio do mesmo, já começam a pensar em votar no atual prefeito para mais quatro anos à frente da Administração Municipal. Boulos deve ser apoiado pelos eleitores de Tabata Amaral (PSB), mas nessa conta ele sai em ampla desvantagem, já que a candidata teve apenas 9,9% dos votos válidos, contra 28,1% do influenciador.

Os brancos e nulos nesse levantamento são relevantes e podem marcar uma mudança na direção da eleição, já que contabilizam 10%. Os indecisos são apenas 2%, segundo a pesquisa do Datafolha.

Ricardo Nunes tem outro fator a seu favor, e esse pode ser decisivo: a menor rejeição. Ele term 37% da rejeição do eleitorado, contra 58% de Boulos.

Nesta segunda fase das campanhas, ambos devem contar com o apoio de seus padrinhos políticos de forma mais intensiva, Bolsonaro, no caso de Nunes, e Lula, no caso de Boulos. Resta saber se os padrinhos políticos tem força para ajudar ou podem contaminar a discussão local com problemas do âmbito federal, que não favorece nenhum dos dois candidatos.

PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos eleitores, Nunes também apresenta franca vantagem sobre Boulos, de 41% a 20%. Neste levantamento, brancos e nulos marcam 10%.

A pesquisa Datafolha Foi contratada pela Folha de S.Paulo e TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral com código SP-04306/2024.