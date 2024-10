Câmera flagra youtuber estadunidense sofrendo assalto e agressão na Vila Madalena, SP

Nicholas Bibbo, youtuber dos Estados Unidos de 30 anos de idade, foi assaltado na Vila Madalena, em São Paulo, junto de um amigo, na noite da última quarta-feira (3). De acordo com o g1, a dupla se direcionava ao apartamento onde estavam hospedados no momento do crime.

As câmeras de segurança da Rua Girassol, onde tudo aconteceu, revelam dois ladrões armados prestes a operar o crime. Quando os assaltantes desceram da moto, o amigo do youtuber conseguiu fugir. No entanto, Bibbo caiu e acabou sofrendo agressão dos bandidos.

Os ladrões levaram um iPhone 16 Pro novo, atualmente na faixa dos R$ 10 mil, resgataram US$ 13 mil em criptomoedas e outros US$ 10 mil em economias. No total, em reais, o prejuízo gira em torno de R$ 130 mil.

Em desabafo nas redes sociais, Nicholas Bibbo revelou aos seus mais de 1,3 milhões ter sido uma experiência “assustadora”, haja vista nunca ter passado por algo parecido em 10 anos de viagem pelo mundo.

“Eles roubaram meu iPhone 16 Pro novo, que tinha acabado de comprar. Colocaram a arma na minha cabeça e exigiram a senha do meu celular. Depois que conseguiram minha senha, eles trocaram minhas senhas do iCloud e da Apple, e tiraram minha identificação facial, colocando a deles, tendo acesso a todas as minhas contas bancárias e minhas carteiras de criptomoeda”, contou.

“Roubaram o equivalente a US$ 13 mil em Bitcoins e Ethereum da minha carteira de cripto. Roubaram ainda outros US$ 10 mil das minhas economias”, continuou o influenciador digital, que fraturou a costela no momento da agressão.

O ocorrido foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 14° Distrito Policial de Pinheiros, conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), e o crime segue sendo investigado na busca de imagens e outros recursos, a fim de prender os ladrões.