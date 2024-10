Amantes do risco: pessoas aproveitam o furacão Milton para surfar e praticar outros esportes aquáticos na Flórida

Enquanto milhares e milhares de pessoas tomaram as precauções necessárias e decidiram fugir do furacão Milton devido aos avisos, alguns amantes do risco preferiram enfrentar a sua ira e praticar desportos náuticos e outros tipos de atividades no Golfo do México, na costa oeste do Flórida, enfrentando as graves adversidades climáticas que o furacão apresentou.

Com ventos máximos sustentados de 190 km/h quando atingiu Siesta Key, esperava-se que o ciclone causasse danos catastróficos na área da Baía de Tampa, provocando uma ordem de evacuação em massa e avisos severos das autoridades. “Você morrerá se ficar”, por exemplo, disse a prefeita de Tampa.

O furacão atingiu a costa como categoria 3 às 20h30 da noite de quarta-feira.

Muitas pessoas desobedeceram às autoridades

De acordo com meios de comunicação como o Daily News e o Daily Mail, dezenas de pessoas ignoraram os avisos e muitas foram capturadas visitando a praia para surfar ou praticar kitesurf e outras posando sob chuva torrencial. Alguns até aproveitaram para fazer exercícios.

A NBC News entrevistou um casal de surfistas de Nápoles, sul da Flórida, na costa do Golfo do México, que se recusaram a sair da praia e comentaram que tal evento era “um sonho” por causa das ondas que foram geradas.

A boia Southernmost Point, em Key West, por exemplo, que foi atingida por chuvas e ventos fortes na quarta-feira, foi um dos locais onde muitas pessoas se reuniram para viver a “experiência” dos ventos com força de furacão na superfície.

Midtown e Phipps Ocean Park também aproveitaram o clima para praticar esportes aquáticos. Saul Escobar, um surfista de Wellington, falou ao Daily News enquanto se preparava para o kitesurf: “O vento está de 20 a 25 milhas por hora agora, é perfeito para o kitesurf”.

Em uma das transmissões ao vivo durante o furacão, um homem de Tampa também ganhou as manchetes na última quarta-feira depois de decidir correr depois que a cidade foi fechada para se preparar para o desembarque em Milton.

Tal como ele e Escobar, milhares de pessoas acorreram às praias para ver a chegada de Milton, e um homem comentou que aqueles que enfrentaram a tempestade eram a prova da “seleção natural no seu melhor”.

Milton foi “o furacão mais destrutivo já registrado no centro-oeste da Flórida”, disse o Centro Nacional de Furacões, e embora já tenha passado a península para o Atlântico, as autoridades alertaram que o perigo persistia na Flórida, à medida que fortes ventos e fortes chuvas continuavam na quinta-feira de manhã.