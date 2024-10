Motorista de ônibus que atropelou romeiros na Via Dutra disse que não os viu na escuridão; um morreu

A Polícia Civil investiga a morte de Edmilson de Meneses, de 51 anos, que foi atropelado por um ônibus de turismo enquanto seguia com um grupo de romeiros pela Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, em São Paulo, com destino ao Santuário de Aparecida. O condutor do veículo, que estava com a documentação em dia, passou pelo teste do bafômetro e não estava embriagado. O homem disse em depoimento que não viu as pessoas às margens da rodovia em função da escuridão.

ANÚNCIO

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motorista do ônibus foi ouvido na Delegacia de Arujá, onde ressaltou que as vítimas não usavam roupas refletivas e ele só percebeu o que tinha acontecido ao sentir um impacto na lateral do veículo.

O atropelamento ocorreu na noite de terça-feira (8), na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do Km 188, na região de Santa Isabel. Equipes de socorro foram acionadas, mas Edmilson morreu no local. Já os romeiros Gleyverson Francisco Souza Mendes e Roberto Soriano Filho tiveram ferimentos leves, mas se recusaram a receber atendimento médico.

O caso segue em investigação, sendo que foi requisitada perícia no veículo e exames complementares no corpo da vítima fatal, realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Romeiro de 51 anos morreu ao ser atropelado por ônibus na Via Dutra, em SP, quando caminhava em direção a Aparecida (Reprodução/TV Globo)

Recomendações da PRF

A Rodovia Presidente Dutra é um dos principais caminhos para o Santuário de Aparecida e o fluxo de romeiros se intensifica perto do feriado religioso, que ocorre no próximo sábado (12). Neste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima que 40 mil pessoas devam fazer essa peregrinação.

A corporação orienta que aos romeiros não devem fazer o trajeto no período noturno, mas, quem optar, precisa tomar alguns cuidados. “Reforçamos a necessidade do uso de coletes refletivos, lanternas, roupas claras ou coloridas e demais itens ou equipamentos que auxiliem na visualização dos pedestres”, diz a PRF.

Veja mais recomendações aos romeiros no vídeo abaixo: