VÍDEO: Mulher que era socorrida a hospital morre em colisão entre carro e ônibus, no ABC Paulista

Um grave acidente entre um carro e um ônibus matou uma mulher de 33 anos, em Ribeirão Pires, no ABC Paulista, na madrugada desta sexta-feira (4). Ela passava mal e era levada a um hospital pelo marido, de 22, quando houve a batida com o coletivo que entrava na garagem. Um vídeo mostra que o veículo menor teve a dianteira esmagada (assista abaixo).

O acidente ocorreu por volta da 1h na Avenida Francisco Monteiro. A mulher morreu ainda no local, mas o companheiro dela foi socorrido com vida e levado a um hospital da cidade. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do rapaz.

O ônibus intermunicipal envolvido, da Next Mobilidade, entrava na garagem após o fim da operação, sem passageiros, quando ocorreu a batida, segundo informações da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU).

“A EMTU lamenta o acidente envolvendo um ônibus e um carro, por volta da 1h desta sexta-feira na Av. Francisco Monteiro, em Ribeirão Pires. Segundo informações da empresa que opera a linha, o coletivo estava entrando na garagem, com a operação encerrada e já sem passageiros, quando foi atingido pelo carro. O motorista do carro particular estava em alta velocidade, socorrendo a passageira que passava mal. Equipes de socorro foram acionadas, mas infelizmente a passageira do carro foi a óbito no local. O motorista do carro foi encaminhado ao hospital com ferimentos nas mãos”, esclareceu a empresa.

A EMTU destacou que a “inspeção do ônibus está em dia, válida até maio de 2025″. A empresa informou, ainda, que “acompanha, junto à empresa e às autoridades competentes, a apuração das circunstâncias do acidente e está à disposição para demais esclarecimentos”.

A reportagem tenta contato com a Next Mobilidade e o texto será atualizado assim que obter a resposta.