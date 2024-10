Após dias de calor insuportável, paulistano acorda com frio e chuva

A cidade de São Paulo amanheceu nesta sexta-feira com o tempo fechado e uma chuva fraca e os termômetros marcando 14,8º C durante a madrugada, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A frente fria que chegou ontem pelo litoral trouxe muita umidade e derrubou as altas temperaturas dos últimos dias, algumas recordes para o ano de 2024. Nesta sexta, ao invés dos escaldantes 37ºC, no período da tarde a máxima não deve passar de 19ºC e os índices de umidade, que muito castigaram a cidade nos últimos dias, sobem para 75%.

O refresco na onda de calor deve continuar durante o sábado, apesar de o tempo melhorar e o sol voltar a brilhar na Capital. O dia ainda deve começar com muita nebulosidade, com mínimas de 14ºC, mas vai esquentando no decorrer do dia até atingir a máxima prevista, de 23º C. A umidade relativa do ar deve chegar a 55%, mas não há previsão de chuva para amanhã na Grande São Paulo.

O domingo também amanhece frio, nos 14º C, mas aos poucos o calor vai retornando e o termômetro pode chegar aos 26º C no decorrer do dia, também sem previsão de chuva.

RECORDE DE 2024

Nesta semana, a cidade de São Paulo enfrentou temperaturas que desafiam o histórico de calor da cidade. Na última quarta-feira, a Capital igualou o recorde de 2024, registrando 36,7º C, marca que já havia sido alcançada no começo do mês de setembro, de acordo com a Climatempo.

O Rio de Janeiro também registrou recorde de temperatura na quarta, quando os termômetros chegaram a 39,5º C.