Mulher é baleada no rosto e nas costas pelo filho do ex-companheiro no interior de São Paulo

Na noite da última segunda-feira, dia 30 de setembro, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi baleada no rosto e nas costas pelo filho do ex-companheiro, em um condomínio no bairro Jardim Nova Esperança, em Bauru, município do interior de São Paulo.

ANÚNCIO

Segundo o portal de notícias G1, o Boletim de Ocorrência informa que o adolescente, de apenas 16 anos, invadiu o apartamento da vítima por volta das 20h, e disparou diversas vezes contra ela, que estava deitada no sofá.

O jovem estava acompanhado de um segundo indivíduo, desconhecido pela mulher, que apenas ajudou a derrubar a porta. Ela se escondeu no apartamento vizinho e chamou a polícia.

As autoridades acionaram também o Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro Central (PSC), onde permanece hospitalizada em estado estável.

O boletim de ocorrência foi registrado como ato infracional de homicídio e as motivações do crime serão apuradas pela polícia.

Mulher é agredida pelo companheiro com soco e uma voadora com a filha de 6 meses no colo no interior de SP

Na noite do último domingo, dia 29 de setembro, uma mulher foi agredida pelo próprio companheiro quando estava com a filha no colo, em Santa Bárbara d’Oeste, município situado no interior do estado de São Paulo.

De acordo também com o G1, o Boletim de Ocorrência (BO) informa que a Polícia Militar foi acionada para atender um chamado de violência doméstica. No local, a vítima informou que o companheiro havia saído de casa e a deixado para fora com a filha de 6 meses do casal, no sábado (28).

ANÚNCIO

No dia seguinte, o homem voltou à residência e a viu na casa de uma vizinha, lugar onde precisou passar a noite. Com a filha no colo, a mulher então foi surpreendida com uma voadora e, em seguida, foi atingida com um soco na cabeça.

O homem ainda entrou na casa do casal e danificou objetos com uma faca. Na sequência, ele saiu do local com a faca e ameaçou a mulher de morte. Com a chegada da polícia, o autor se trancou dentro do imóvel. Os agentes da polícia conseguiram entrar e o imobilizar.

A mulher disse aos policiais que já teve uma medida protetiva contra o marido e que ele já chegou a agredir a bebê. Os dois foram levados para atendimento médico.

A vítima foi atendida e liberada. Já o homem estava alterado e xingou todos no local, conforme aponta o documento policial. Na delegacia, a mulher fez representação criminalmente contra o homem, que foi preso.