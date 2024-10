Família lamenta morte de modelo paulista após festa em iate nos EUA: “Muita dor, muita tristeza”

A família da modelo paulista Adriana Vieira, de 31 anos, que foi encontrada morta em uma marina de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, um dia depois de participar de uma festa em um iate, ainda busca respostas sobre o que aconteceu. O corpo segue em um necrotério, enquanto são realizados os procedimentos para o traslado ao Brasil. Em postagem nas redes sociais, a mãe dela, Antônia de Lourdes Vieira, lamentou o falecimento da filha e negou boatos de que ela seria enterrada no exterior como indigente por falta de reconhecimento.

ANÚNCIO

“Estou vindo aqui para dar uma satisfação para as pessoas que realmente nos amam e consideram. É com muita dor, muita tristeza, que venho dizer que no sábado dia 21 de setembro de 2024 a minha filha Adriana Vieira faleceu. Até agora não tem nada esclarecido sobre a morte dela, mas quero tranquilizar vocês que esse risco, que estão falando nas redes sociais dela ser enterrada como indigente, não é verdade. A filiação já foi concluída e todas as providências devidas estão sendo tomadas para trazer o corpo e fazer o sepultamento”, escreveu ela.

Antônia também citou o neto, de 6 anos, que morava com Adriana e está sob os cuidados de uma babá até a chegada dos familiares. “O meu neto está bem, falo com ele todos os dias. Por enquanto é isso e vou atualizando quando possível”, ressaltou.

Morte da modelo

A festa no iate foi realizada no último dia 21 de setembro. No dia seguinte, o corpo da modelo foi achado na marina. Segundo o site de notícias norte-americano “The U.S Sun”, testemunhas contaram que a paulista saiu para nadar e não foi mais vista. Além disso, há suspeitas de que o responsável pela comemoração seria um rapper, que ainda não foi identificado.

Por enquanto, a polícia norte-americana não tem pistas do que aconteceu com a paulista e apura se ela foi vítima de um crime.

Conforme o jornal “O Globo”, Adriana se mudou para a Flórida em 2019 com o então marido, Roberto Tesário, e o filho. Os dois tiveram um divórcio conturbado e, depois disso, o homem voltou ao Brasil. Enquanto isso, ela teria ficado em Miami de forma ilegal, onde trabalhava como modelo e dançarina.

Nas redes sociais, a paulista acumulava mais de 500 mil seguidores, que acompanhavam a rotina luxuosa dela em cidades norte-americanas como Las Vegas, Los Angeles e Nova York. Ela também aparecia fazendo passeios de lancha e com carros caros.

ANÚNCIO

No último dia 20 de setembro, ela fez uma postagem ao lado do rapper Tyga. Na legenda, Adriana escreveu: “A música é cultura, é união, é universal. A vida é uma festa e somos muito abençoados”. Na mesma data, ela compartilhou fotos e vídeos de quando participou de um desfile “Miami Swim Week”.

Suspeitos por golpes

Uma reportagem exibida pelo programa “Cidade Alerta”, da RecordTV, em 2020, apontou a modelo e o então marido como suspeitos por golpes na venda de produtos importados.

Na ocasião, a reportagem destacou que o então casal tinha feito mais de 7 mil vítimas, que compraram produtos com eles e nunca receberam. Por conta da investigação, eles se mudaram para os Estados Unidos. Não há detalhes se a investigação sobre os supostos golpes teve um desfecho.

Roberto Tesário não foi encontrado para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.