Deolane Bezerra deu detalhes de como foram os dias na prisão e disse que dormia apenas quatro horas

A advogada e influenciadora, Deolane Bezerra, que foi solta na última terça-feira (24), deu mais detalhes de como foi passar 20 dias no sistema prisional.

Presa na ‘Operação Inrtegration’, da Polícia Federal de Pernambuco contra esquema de jogos de casa de apostas. a influencer deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque após a Justiça acatar ao pedido de habeas corpus cedido a um dos investigados, que valia para os outros envolvidos, incluindo Deolane e sua mãe, Solange Bezerra.

Rotina na prisão

Em declaração escrita ao jornalista Luiz Bacci, da Record, Deolane revelou que estava em uma sala especial, onde funcionava o berçário da penitenciária, e que dormia apenas quatro horas por noite e tirava cochilos durante o dia.

Ela também comentou que realizava quatro refeições por dia, mas apenas uma delas era completa. No relato a influenciadora também diz que ficou de frente com as mulheres conhecidas como ‘canibais de Garanhuns’, presas por assassinar vítimas, esquartejar pessoas e vender salgados contendo carne humana.

Deolane ainda fez uma revelação de que teria burlado a medida cautelar que cedeu a soltura acreditando que voltaria para cadeia e ficaria junto com a mãe, detida na mesma operação, o que não ocorreu.

Após deixar a prisão, o uso da tornezeleira eletrônica não foi solicitado. Em liberdade provisória, Deolane e os outros investigados precisam cumprir as seguintes determinações: