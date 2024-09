Atriz Maidê Mahl segue internada em UTI com quadro ‘estável’; mistério ainda ronda desaparecimento

A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, que passou alguns dias desaparecida e foi encontrada com lesões pelo corpo e respiração fraca em um hotel, na região central da capital paulista, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). Conforme o site G1, a unidade de saúde confirmou que o estado de saúde dela é considerado “estável”, mas sem dar outros detalhes. A Polícia Civil segue investigando o que aconteceu com a jovem.

Maidê foi dada como desaparecida no último dia 2 de setembro, sendo vista pela última vez em Moema, na Zona Sul de São Paulo. Parentes e amigos passaram a procurar pela jovem e registraram o sumiço na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo.

No último dia 5 deste mês, Maidê foi encontrada pela polícia um hotel na região central de São Paulo com lesões pelo corpo e respiração fraca. A delegada Ivalda Aleixo, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que ela se hospedou no local no dia em que sumiu e estava muito fraca quando foi localizada. “Ninguém conseguia abrir a porta, ela não respondia aos chamados”, relatou a delegada ao portal “Metrópoles”.

A polícia chegou a confirmar que a jovem estava morta, porém, logo depois destacou que ela era reanimada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada ao hospital.

Há a suspeita de que a atriz possa ter consumido algum produto tóxico, pois foram encontradas embalagens no local onde ela estava. O material foi recolhido e passa por perícia para saber quais eram essas substâncias.

Por conta do estado de saúde, Maidê ainda não pôde ser ouvida pela polícia. Por enquanto, a investigação não levantou indícios de que outra pessoa tenha causado as lesões ou a impedido de voltar para casa.

O caso segue em investigação na 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do DHPP como lesão corporal.

COMO A POLÍCIA A ENCONTROU?

Investigações da polícia chegaram à plataforma de aplicativo que ela usou no dia do desaparecimento e conseguiram descobrir o local onde ela ficou naquele dia.

Policiais chegaram ao hotel e descobriram que ela estava hospedada, mas como não respondia aos chamados da recepção a polícia invadiu o quarto e a encontrou desacordada, cheia de hematomas pelo corpo.

MAIDÊ FOI AGREDIDA?

A polícia já descartou a hipótese de crime no caso da atriz, uma vez que ela chegou sozinha ao local e permaneceu trancada no quarto durante todo o tempo. Os machucados teriam sido feitos antes do desaparecimento, ocasionados por convulsões.

De acordo com o médico e amigo de Maidê, Adilon Harley Machado, a atriz enfrentava um momento psicologicamente difícil após a morte de sua irmã, Geruse Mahl, de 36 anos, que morreu vítima do câncer em maio passado, e a atriz não pode participar do funeral em função das enchentes no Rio Grande do Sul.