“Ele me matou também”, afirma mãe de jovem assassinada com ‘mata-leão’ após prisão de suspeito

Rosa Aparecida de Oliveira Azevedo, mãe da estudante Ianca Victoria de Oliveira Silva, de 19 anos, que foi encontrada morta em uma área de mata em Registro, no Vale do Ribeira, em São Paulo, afirma sente “um pouco mais de alívio” com a prisão de um suspeito pelo crime. O homem de 35 anos confessou à polícia que deu um “mata-leão” na garota com o objetivo de roubar seu celular, mas ela acabou morrendo.

“Me dá um pouco mais de alívio do que sobrou do meu coração. Ele me matou também, matou uma parte de mim e o que sobrou está um pouquinho aliviado. Ele não vai fazer mais isso com ninguém, não vai fazer mais nenhuma mãe sofrer o que estou sofrendo”, disse Rosa, em entrevista ao site G1.

A genitora ressaltou que o suspeito não conhecia a garota e, mesmo sabendo que nada fará a filha voltar, pelo menos sabe que o suspeito está fora das ruas. “Isso dá um pouquinho de alento para o meu coração, o que sobrou do meu coração, dá um pouquinho de alívio”, afirmou.

Morte da estudante

Ianca foi morta na noite do último dia 11 de setembro, depois que saiu do Centro Universitário do Vale do Ribeira (Unisepe), onde cursava o primeiro ano de farmácia. Pouco depois de deixar a instituição, a jovem ligou para o namorado pedindo ajuda, desesperada. Ela desligou na sequência e, como não atendeu mais e não voltou para casa, os familiares passaram a procurá-la. Eles estiveram em uma delegacia, mas foram orientados a retornarem no dia seguinte.

Rosa contou que, quando compareceu ao local, já recebeu a notícia de que o corpo de Ianca tinha sido encontrado em uma área de mata no bairro Bromélias. No local, os policiais acharam um chinelo e uma mochila suja de sangue. O material foi recolhido e encaminhado para perícia.

Uma análise preliminar feito no corpo de Ianca apontou que ela tinha morrido após ser asfixiada e, além disso, os peritos encontraram DNA embaixo das unhas dela, o que indica que lutou com o autor do crime.

Prisão do suspeito

O caso seguia em investigação e, por meio de imagens de câmeras de segurança que registraram a movimentação nas proximidades do local onde Ianca foi achada, a polícia chegou até o suspeito. O homem, que teve a prisão temporária decretada pela Justiça, foi preso na noite da última segunda-feira (23).

Conforme a polícia, o suspeito é usuário de drogas e não tem endereço fixo. Porém, costuma dormir na casa da mãe, que fica no bairro Bromélias. Informalmente, ele contou que pretendia roubar o celular da vítima, assim, deu o golpe “mata-leão” e a garota acabou morrendo. O telefone não chegou a ser levado, pois caiu na mata no escuro.

O delegado Marcelo de Freitas, da Delegacia Seccional de Registro (DIG), ressaltou que diligências sobre o caso seguem em andamento, mas em sigilo para não atrapalhar os trabalhos. Por enquanto, a suspeita é que a estudante tenha sido vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.