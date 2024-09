Prefeitura de SP: Nunes tem 25%, Boulos 23% e Marçal 20% de intenções dos votos, segundo nova pesquisa da Quaest

Nova pesquisa divulgada nesta terça-feira (24) pela Quaest mostra que o empate triplo se manteve na liderança da disputa entre os candidatos e candidatas à Prefeitura de São Paulo.

ANÚNCIO

Ricardo Nunes (MDB) aparece com 25%,Guilherme Boulos (PSOL) com 23% e Pablo Marçal (PRTB) com 20% das intenções de votos.

O comparativo entre a última pesquisa, divulgada em 18 de setembro, mostra que apenas Nunes oscilou, saltando de 24% para 25%. Boulos manteve os mesmos 23%, assim como Marçal, com os 20%.

Logo abaixo desses nomes, José Luiz Datena (PSDB), foi de 8% para 6%, aparecendo pela primeira vez atrás de Tabata Amaral (PSB) numericamente, que segundo a pesquisa foi de 7% para 8%.

A margem de erro da pesquisa Quaest é é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-06330/2024 e teve 1.200 pessoas ouvidas entre 21 e 23 de setembro (sábado à segunda-feira). O nível de confiança é de 95%

Segundo o g1, o levantamento foi concluído antes da agressão ocorrida durante debate no Flow News, realizado na noite de segunda-feira (23).

ANÚNCIO

Confira as intenções de votos para a Prefeitura de São Paulo, de acordo com a Quaest:

Ricardo Nunes (MDB): 25% (antes eram 24% na pesquisa do dia 18 de setembro)

Guilherme Boulos (PSOL): 23% (manteve)

Pablo Marçal (PRTB): 20% (manteve)

Tabata Amaral (PSB): 8% (eram 7%)

José Luiz Datena (PSDB): 6% (eram 10%)

Marina Helena (Novo): 2% (manteve)

Bebeto Haddad (Democracia Cristã): 0% (manteve)

João Pimenta (PCO): 0% (manteve)

Ricardo Senese (Unidade Popular): 0% (manteve)

Altino Prazeres (PSTU): não pontuou (não pontuou)

Indecisos: 7% (manteve)

Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 7%).

Boulos aparece em primeiro na pesquisa espontânea

Já na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, os números mostram: