Lotofácil 3202: veja os números sorteados nesta segunda-feira

O concurso 3202 da Lotofácil pode pagar nesta segunda-feira (23) o prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25

SORTEIO DE SÁBADO

Duas apostas foram as grandes vencedoras do sorteio do último sábado. Elas foram feitas nas cidades de Colatina, no Espírito Santo, e Vespasiano, em Minas Gerais. Cada um dos apostadores receberam R$ 634.972,78. Trezentos e nove apostas acertaram 14 números e cada uma delas R$ 1.231,06.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.