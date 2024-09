Baleada depois que pai entrou em comunidade por engano, garota fala sobre saúde: “Me recuperando”

A adolescente Valentina Betti Simioni, de 14 anos, que foi baleada depois que o pai dela errou o caminho e entrou por engano no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, se manifestou nas redes sociais e agradeceu o carinho e preocupação de todos. Ela, que foi ferida na região lombar e segue internada no Hospital Getúlio Vargas, com quadro estável, destacou que logo sairá “mais forte ainda”.

“Muito obrigada por todas as mensagens de carinho e preocupação. Estou me recuperando e jaja [sic] saio daqui mais forte ainda”, escreveu Valentina no seu Instagram.

Valentina Betti Simioni, de 14 anos, baleada depois que pai errou caminho e entrou em comunidade, fala sobre recuperação (Reprodução/Instagram @vsimioni__)

Valentina foi baleada na manhã da última quarta-feira (18). A família, que é de Belo Horizonte, em Minas Gerais, estava na cidade para ir ao Consulado Americano e emitir o visto. Porém, o pai da garota, Michel Simioni, seguiu o GPS do carro e, quando percebeu, já estava na comunidade cercado por criminosos armados.

“Eles deram alguns tiros, uns 6 ou 8 tiros, e eu olhei para ela e falei: ‘Pegou em você?’. Ela [filha] disse: ‘Não, papai, não pegou’. E aí eu continuei acelerando. Já estava a uns 400, 500 metros da saída da favela para a avenida. Quando eu consegui sair, ela encostou e falou: ‘Papai, tomei um tiro sim’. Aí, eu fiquei desesperado, comecei a acelerar”, relatou Michel, em entrevista à GloboNews.

O pai relatou que, antes de seguir para os trâmites da obtenção do visto, a família ia curtir o dia na praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele errou o acesso da Avenida Brasil para a Linha Amarela e, seguindo as orientações do GPS, pegou a primeira rua à direita disponível. Ele acabou acessando as avenidas Paris e Guilherme Maxwell, que são as entradas para o Morro do Timbau. Logo, Michel disse que o carro foi cercado por criminosos armados, que atiraram.

O homem socorreu a filha, que segue no Hospital Getúlio Vargas. “Sua evolução vem sendo acompanhada por uma equipe multidiscliplinar, com cirurgiões gerais, neurocirurgiões e intensivistas. A família da jovem também recebe apoio dos serviços de assistência social e de psicologia do hospital”, diz a nota da unidade de saúde.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta descobrir quem disparou o tiro que feriu a adolescente. Até a manhã desta sexta-feira (20), no entanto, nenhum suspeito havia sido identificado.

Sobrinha de ex-Fazenda

Valentina é sobrinha da influenciadora digital Kamila Simioni, ex-Fazenda. A celebridade falou sobre o caso nas redes sociais e lamentou a violência.

“A situação que eles enfrentam é algo que eu jamais imaginaria passar e confesso que ainda estou tentando assimilar tudo o que aconteceu. Não consigo aparecer por aqui, não estou bem, mas sei que muitos de vocês, que acompanham minha trajetória e que realmente têm um carinho sincero por mim e pela minha família, estão preocupados e merecem saber o que está acontecendo”, desabafou a influenciadora.