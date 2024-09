VÍDEO: Terminal de ônibus tem briga generalizada após homem ser acusado de racismo, no ABC Paulista

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra uma briga generalizada que ocorreu no terminal de ônibus da Vila Luzita, em Santo André, no ABC Paulista. Testemunhas relataram que um homem ofendeu uma mulher com falas racistas e homofóbicas, quando outros passageiros ficaram revoltados e partiram para cima dele (assista no vídeo abaixo). A Polícia Militar foi acionada para conter os ânimos, mas ninguém chegou a ser preso.

A confusão ocorreu na noite do último sábado (7). Conforme o boletim de ocorrência, o homem de 29 anos teria ofendido a mulher, de 37, enquanto eles ainda estavam dentro de um ônibus da linha 101. Ele teria dito: “Cala a boca, sapatona do c...”, quando ela o questionou sobre a ofensa. Na sequência, ele teria continuado a xingá-la, sendo que a teria chamado de “macaca nojenta”.

Logo o homem e a mulher começaram a trocar agressões físicas, quando outras pessoas que presenciaram a situação também partiram para cima do passageiro, quando eles estavam no terminal. Ele, por sua vez, se defendeu dizendo que não cometeu os atos racistas e que foi chamado de “louco” e apenas se defendeu.

A PM chegou e levou os envolvidos ao 6º Distrito Policial de Santo André, onde o caso foi registrado. Após prestarem depoimento, eles foram liberados. A família do passageiro compareceu e disse que ele faz uso de remédios controlados, pois sofre de esquizofrenia.

A Suzantur, empresa responsável pelo ônibus, informou que colabora com as autoridades para esclarecer os fatos. A companhia ressaltou que treina seus funcionários para chamar a polícia em casos de racismo, homofobia, agressão ou qualquer outro ato desta natureza.

Já a Prefeitura de Santo André também lamentou o ocorrido e destacou que repudia qualquer ato de racismo ou homofobia.