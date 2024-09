VÍDEO: Jovem que quase morreu ao cheirar pimenta volta a ser internada em UTI e família pede ‘orações’

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, voltou a ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Goiânia, em Goiás, no último sábado (7), data em que completou 27 anos. Em postagem nas redes sociais, o padrasto dela, Sergio Alves, contou que a família se preparava para celebrar o aniversário da jovem, quando ela precisou ser novamente hospitalizada.

“Infelizmente hoje a gente estava com intenção de cantar os parabéns para a Thais, alguns parentes vieram de fora para poder parabenizar ela e infelizmente ela não pôde receber os parabéns porque ela teve que ser internada novamente, por volta das 14h, e se encontra na UTI”, afirmou Sergio.

O padrasto não deu detalhes sobre os motivos da nova internação da jovem, mas pediu que todos rezem pela saúde dela. “Pedimos que vocês orem pela Thais e pela saúde dela, que ela se recupere o mais rápido possível. Pedimos que peçam a Deus, façam orações, no intuito de que ela volte para casa”, disse Sergio.

Thais estava em casa desde o último dia 19 de agosto, depois de ficar 15 dias internada no Centro Estadual De Reabilitação e Readaptação (Crer). Ela passou por um tratamento com antibióticos contra infecção de urina e, após a alta, seguia recebendo cuidados dos próprios familiares em casa.

A jovem sofreu danos neurológicos e precisa de cuidados em tempo integral. A família dela chegou a receber a doação de um homecare, enquanto luta na Justiça para que o serviço seja executado pela Prefeitura de Goiânia, mas o período doado já venceu. A administração municipal alega que ela não se encaixa nos requisitos e recorreu. O caso segue sem um desfecho.

Reação à pimenta

A trancista passou mal na tarde do dia 17 de fevereiro de 2023 durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na UTI.

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida, mas ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.

Desde o episódio, Thais teve várias idas e vindas ao hospital, sendo só em Unidades de Terapia Intensiva foram mais de 80 dias de internação.