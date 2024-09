VÍDEO: Carro se parte em dois em batida na Zona Leste de SP; passageiro foi arremessado e morreu

Um grave acidente foi registrado na Avenida do Estado, na região da Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo, bem próximo da divisa com a cidade de São Caetano do Sul. O motorista, de 30 anos, tentou fazer uma ultrapassagem em alta velocidade, quando bateu contra um poste. O impacto da batida foi tão forte que o carro se partiu em dois (veja no vídeo abaixo). Um passageiro, de 21 anos, foi arremessado e não resistiu. Outro rapaz que seguia no veículo ficou ferido e foi socorrido, enquanto o condutor foi preso.

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (8). De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi encontrado no local da batida e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Ele sofreu lesões nas pernas, mas se recusou a receber atendimento médico.

Um rapaz de 21 anos, que seguia no banco traseiro do veículo, foi arremessado e sofreu muitos ferimentos. Ele foi levado a um hospital da região, mas teve a morte confirmada pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

Também seguia no carro um irmão do motorista, que seguia no banco do passageiro. Ele ficou ferido e foi levado a um hospital, onde permanecia internado na noite de domingo. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista confessou que estava dirigindo em alta velocidade e foi detido. Ele foi levado ao 42º Distrito Policial do Parque São Lucas, onde o caso foi registrado como lesão corporal culposa e homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O nome do condutor não foi divulgado, assim, não foi possível localizar sua defesa até a publicação desta reportagem.