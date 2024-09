Veja as regiões brasileiras que registram umidade do ar semelhante a de desertos como Saara e Atacama

A onda de calor excepcionalmente intensa que assola a região centro-sul do país tem derrubado a umidade relativa do ar em algumas regiões a níveis só registrados em desertos, como o Saara, na África.

ANÚNCIO

No final da semana passada, o Inmet emitiu um alerta para São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul pela baixíssima umidade, abaixo da faixa dos 12%. Em algumas cidades foram registrados índices de até 7% de umidade, como Barretos, no interior de São Paulo, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Goiânia, em Goiás e Ituiutuba, em Minas Gerais.

LEIA TAMBÉM: Tempo seco, poluição e proliferação de algas: saiba o que levou a água do Rio Pinheiros a ficar verde

Para efeito de comparação, o deserto do Saara, no norte da África, registra neste mês de setembro umidade variando entre 14% e 20%. No deserto do Atacama, do Chile, um dos mais inóspitos do mundo, a umidade relativa do ar fica em média em 7%.

Nesta segunda-feira, o Inmet decretou umidade relativa em “emergência” para o noroeste do Paraná, sudoeste, oeste e noroeste de São Paulo, parte do Triângulo de Minas, oeste e centro-sul de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do sul e extremo sul do Tocantins, Pará e Roraima. Em todos esses locais a expectativa é que os níveis fiquem abaixo dos 12%.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a umidade relativa do ar fique entre 50% e 60% para manutenção da saúde do ser humano. Abaixo desse nível, começa a causar problemas à saúde, principalmente o aumento de casos de doenças respiratórias.