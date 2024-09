Tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar: O que acontece com Deolane Bezerra após o habeas corpus?

A empresária Deolane Bezerra deverá deixar a prisão ainda nessa segunda-feira, 9 de setembro, após o Tribunal de Justiça de Pernambuco aceitar o pedido de habeas corpus feito por sua defesa. No entanto, apesar de sair da colônia prisional, Deolane seguirá cumprindo prisão preventiva. Conforme publicado pelo G1, a empresária passará a seguir em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

A decisão favorável à soltura de Deolane Bezerra foi tomada pela 4ª Câmara Criminal depois de uma indefinição sobre quem deveria julgar o habeas corpus. Apesar da escolha pela prisão domiciliar no caso da empresária, a mãe dela não foi beneficiada com a decisão da Justiça.

Além de Deolane, Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Filho, também foi beneficiada pelo artigo 318A do Código Penal e por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que dá direito à prisão domiciliar para gestantes, lactantes e mães de criança até 12 anos ou de pessoas com deficiência. No caso, a empresária é mãe de uma menina de 8 anos, enquanto Maria Eduarda tem um filho em idade inferior a limite.

Fãs seguem pedindo por Justiça

Desde a última quarta-feira, quando Deolane foi presa, um grupo de fãs e seguidores está se manifestando em frente à Colônia Penal Feminina. A ação dos seguidores é apoiada pelas irmãs da empresária, que pediram que a manifestação continue até que Solange Bezerra, mãe delas, seja liberada.

“Minha mãe é inocente, não tem nada que justifique essa prisão. Enquanto minha mãe está presa, tem um monte de investigados milionários por aí. O que está acontecendo, Brasil? O que é isso?”, desabafou Dayanne.

Em declaração posterior à liberação de Deolane, sua outra irmã, Daniele, afirmou que está ocorrendo um caso de abuso de autoridade e que sua mãe, que é cardiopata, corre o risco de morrer caso continue presa.