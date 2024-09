Tá com sorte? Lotofácil da Independência vale R$ 206 milhões; confira os números

Esta segunda-feira (9) é o dia do grande sorteio da Lotofácil da Independência, que pode tornar um apostador mega-milionário com seu prêmio estimado em R$ 206 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil da Independência desta segunda-feira:

03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25

Diferentemente dos demais sorteios da Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Se nenhum apostador acertar as quinze dezenas do sorteio o prêmio será pago ao apostador que acertar quatorze números, e assim por diante.

SORTEIOS DIÁRIOS

A partir desta terça-feira, a Lotofácil retoma seu sorteio diário. As apostas devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio da Lotofácil é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.