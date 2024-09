Silenciada? Deolane Bezerra faz post enigmático após deixar a cadeia

Após deixar a prisão no início da tarde desta segunda-feira, a empresária e advogada Deolane Bezerra publicou uma imagem enigmática em suas redes sociais. Sem se pronunciar abertamente sobre o tema de sua prisão, ela publicou uma foto editada com uma fita branca desenhada com um “X” sobre sua boca. Na legenda, a empresária escreveu “Carta aberta”, sem dar maiores explicações aos seguidores.

A mensagem da advogada parece ter sido esclarecida pela irmã dela, Daniele Bezerra, que afirmou que a irmã está sendo silenciada. A declaração foi feita por meio de um vídeo nos stories do Instagram, em seguida a republicação da imagem do perfil de Deolane com uma faixa vermelha avisando: “Silenciaram a Deolane”.

O que diz Daniela?

Em sua publicação Daniela afirma que a irmã foi silenciada, e se mostra completamente indignada com a situação. “Tô aqui falando, não sei se vão me silenciar também, não sei se vou ser presa também. Eu sei que a Justiça desse país deve estar com vergonha. Os verdadeiros juristas e criminalistas devem estar com vergonha”.

“Liberaram a Deolane, com prisão domiciliar e medida cautelar para ela não poder abrir a boca. Ela não pode falar, não pode aparecer na rede social e nem sequer dar uma declaração pública. Estão mantendo ela como uma criminosa, que ela não é”.

“O tempo vai passar e vocês vão ver e eu não duvido de mais nada. Não sei até que horas vou poder falar também. Eu sei que vou continuar aqui, vou continuar no processo para liberar minha mãe”.

“Deixaram uma senhora cardiopata dentro de uma penitenciaria. Eu to arrebentada. A Deolane antes de sair recebeu atendimento médico, ela não queria sair, mas preciso dela aqui fora. Cuidado mulheres nordestinas, mãe solo, se vocês estudarem e vencerem na vida é isso que acontece, você e sua família vão presas”.

Na sequência, Daniele ainda fez um pedido para que o caso seja atendido em Brasília e para que os ministros “não se acovardem” diante do abuso de autoridade que, segundo ela, aconteceu em Recife.