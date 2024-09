Resultado Quina 6528: veja os números sorteados nesta segunda-feira

O sorteio do concurso 6528 da Quina deve pagar nesta segunda-feira (dia 9) ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa um prêmio estimado em R$ 2,48 milhões.

Veja as cinco dezenas sorteadas para a Quina hoje:

18, 35, 37, 44, 60

SORTEIO DE SÁBADO

Nenhum apostador ganhou o prêmio principal da Quina no sorteio do último sábado, mas cinquenta e uma apostas acertaram a quadra e cada um deles levou para casa R$ 7.581,11. Na faixa do terno foram 3.939 apostas premiadas com R$ 93,48 cada.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.