Investigação antiga e “negócio familiar”: entenda como a Polícia chegou até o nome de Deolane Bezerra

Uma reportagem exibida pelo Fantástico na noite do último domingo (8) revelou como as investigações da “Operação Integration” chegaram ao nome de Deolane Bezerra, que foi presa na última quarta-feira (4) sob suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos e azar. A empresária deve deixar a colônia penal nesta segunda-feira (9) depois que um habeas corpus foi aceito pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Mas como a polícia chegou ao nome de Deolane Bezerra? Segundo a reportagem o início das investigações foi em 2022, depois que um saco de dinheiro de jogo do bicho foi apreendido. Tanto o valor quanto um caderno de anotações estavam em uma banca de jogo pertencente a Darwin Henrique da Silva, que era um bicheiro conhecido na cidade. Seu filho, Darwin Filho, é o dono da plataforma de apostas Esportes da Sorte, que é legalizada e tem sede em Curaçao, uma ilha do Caribe.

Em declaração à reportagem, Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário da Defesa Social de Pernambuco, afirmou que Darwin migrou de um negócio ilegal para um negócio que recentemente foi legalizado.

“É uma estrutura ilegal de jogos que estava se beneficiando da estrutura legal para o branqueamento de capitais. A origem dos principais sócios dessa organização foi o jogo do bicho. Quando surgiu a bet e a bet foi legalizada, nós vimos a migração de pessoas que tinham sua atividade no jogo do bicho, que é ilegal, migrando para a bet”.

Onde entra Deolane?

Segundo a reportagem, Deolane Bezerra fazia publicações para a Esportes da Sorte, atuando como influenciadora digital. Em julho deste ano, ela abriu uma empresa de apostas com capital de R$30 milhões. Para a polícia, ela abriu a empresa para lavar dinheiro proveniente de jogos ilegais. A suspeita é que Solange Bezerra, mãe da empresária, tenha sido utilizada no esquema. Por este motivo, R$20 milhões da conta de Deolane e R$3 milhões da conta de Solange foram bloqueados pela polícia.

Anteriormente, em 2022, a empresária já tinha se tornado alvo de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de associação com a Betzord, outra empresa de apostas esportivas e que, na época, era investigada por “crime contra a economia popular e associação criminosa”.

O que diz a defesa de Deolane

Por meio de uma nota de esclarecimento publicada nas redes sociais, a defesa de Deolane Bezerra afirmou que algumas informações disponibilizadas por meio da matéria em questão eram inverídicas.

Segundo a defesa da empresária, a empresa Zero Um não foi citada ou faz parte das investigações, sem apresentar transferências de valores desde sua abertura. Além disso, a defesa alega que a empresa está licenciada de forma adequada em Curaçao, como demais empresas de Bet que operam no Brasil.

Por fim, a nota desassocia a imagem de Solagem Bezerra da Zero Um, afirmando que ela nunca foi parte da administração da empresa em questão.